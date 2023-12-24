Российская ПВО сбила за сутки сразу четыре самолета ВСУ

Украинские бомбардировщик Су-24, а также три истребителя Су-27 были уничтожены в небе российскими боевыми расчетами противовоздушной обороны, приводится в сводке Минобороны РФ.

Кроме того, подразделениями ПВО перехвачены украинская противокорабельная ракета «Нептун», три противорадиолокационные ракеты HARM и три реактивных снаряда HIMARS.

«Средствами противовоздушной обороны сбито четыре украинских самолета: три Су-27 и один Су-24 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Широкое, Одаровка Запорожской области и Григоровка Днепропетровской области», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее сообщалось, что российские авиационные и артиллерийские подразделения провели успешную атаку на аэродром Староконстантинов в Хмельницкой области Украины.

В ходе слаженной бомбардировки стратегически важного военного объекта ВСУ были уничтожены пусковые установки зенитных ракетных комплексов производства Франции и Норвегии.