Российская семья раскрыла, как подхватила загадочную болезнь с волдырями на Бали

Райский отдых на Бали закончилась для иркутской семьи с ребенком ужасной инфекцией, покрывшей тела волдырями и странной сыпью. Хотя предварительный диагноз поставили, лечение все равно не помогает. Историю о получении инфекции сибиряки рассказали KP.RU .

Больше всего пострадали от инфекции муж и сын Новиковой. По словам блогера, ее почти не затронула зараза, хотя тоже имеется неприятная на вид сыпь. На Бали врачи поставили диагноз стрептодермия, однако назначенные антибиотики и другие меры никак ситуацию не улучшили.

Как рассказала собеседница КП, сначала на теле ее супруга появились прыщи, потом они разрослись до огромных пятен. Следом аналогичная история наблюдалась и на коже трехлетнего сына.

«Я сильно сомневаюсь, что в этом случае это стрептодермия в чистом виде. Но в целом, да, им все сказали верно — снижение иммунитета, грязная еда, немытые руки. Лечение могло не помочь либо потому, что они не соблюдали все меры, либо им дали не в полной мере рекомендации. На эффективность лечения, например, могло повлиять то, что при стрептодермии нельзя мочить пораженные места», — отметила изданию венеролог Зоя Константинова.

Семья уехав с Бали начала видеть улучшения. Новикова предполагает, что это из-за климата. На островах он более влажный, в связи с чем волдыри постоянно подпитывались. В России болячки подсхоли. Семья продолжает лечение, мажет регенерирующие крема и следует рекомендациям врачей.

Ранее сообщалось, что пара из России провела на Бали два месяца, за которые подхватила загадочную болезнь.