Российская спортсменка по прыжкам на батуте вышла в финал соревнований на ОИ-2024

Олимпиада в Париже продлится до 11 августа. Известно, что к Играм допущено 15 атлетов из России – они соревнуются с участниками из других стран под нейтральным статусом.

Несмотря на это, наши спортсмены показывают отличные результаты. Так, к примеру, сообщалось о том, что российские теннисистки обыграли олимпийских чемпионок и вышли в полуфинал.

Уверенно к победе также движется 19-летняя Анжела Бладцева – она смогла занять четвертое место в квалификационном турнире по прыжкам на батуте. А еще девушка стала одной из восьми лучших спортсменов, которых представят в финале соревнований – он состоится в эту пятницу, 2 августа.

Трансляция Олимпийских игр ведется на сайте МОК. К слову, в эфире однажды промелькнул российских флаг, хотя его демонстрация запрещена.