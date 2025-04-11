Российский тревел-блогер вышел на связь после нападения в отеле Танзании

Тревел-блогер Константин Гришин рассказал «Газете.Ru», как ему и его возлюбленной помогли после инцидента в отеле в Занзибаре.

Как рассказал Гришин, после случая в отеле приехала полиция, которая просила поехать в участок. Пара отказалась, а также затребовала возвращения денег за оставшиеся дни. Туристы позвонили консулу в Дар-эс-Салам и запросили помощь на месте. Сначала россиянам помогали дистанционно, объясняя, какие документы можно подписывать, а какие не следует.

«Мы понимали, что после угроз хозяина отеля об убийстве и изнасиловании всякое может быть, тем более наркоманов там на острове немало, готовых за небольшую плату сделать что угодно», — рассказал собеседник.

Турист рассказал, что консул вызвал безопасное такси по умеренной цене, часто звонил, консультровал по необходимости. Словом, хорошо делал свою работу. В итоге блогер и его девушка успешно доехали до аэропорта и выбрались.

Напомним, что в Занзибаре на мужчину напали в отеле из-за плохого отзыва.