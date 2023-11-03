Российские агрегаторы такси рассказали о том, как можно сэкономить на поездках

Как выяснилось, нужно придерживаться всего нескольких советов, о которых также рассказала «Газета.ру» в своем подробном материале.

Для начала не стоит заказывать машину в пиковые часы. В будние дни они приходятся на промежуток 6-9 утра. Похожая ситуация наблюдается вечером, когда людям нужно вернуться домой с работы. Это происходит примерно в 17-19 часов. Ну а днем, конечно, действует стандартный ценник.

Дешевле всего прокатиться на такси можно утром в выходные. А если человек преследует цель еще большей экономии, то на помощь придет мобильное приложение – именно там поездка стоит на 10-20 рублей дешевле. Некоторые люди не знают об этом и заказывают машину с помощью звонка. Как говорится, «по старинке».

Не следует забывать о различных кешбэках, а также скидочных купонах. Не зря же они существуют – нужно всего лишь постараться их поискать в сети. К слову, ранее аналитик Коннова рассказала о новых удобных способах экономии денег.