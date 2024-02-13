Российские артиллеристы сминают бойцов ВСУ под Донецком

Длительную осаду на донецком направлении держат уже не первый год. Военкор Григорий Кубатьян в материале KP.RU рассказал, как российские войска выбивают противника.

Противостояние развернулось вокруг Донецка. Лишний раз из города не рискуют выезжать: куда бы человек не отправился, по пути он обязательно наткнется на украинские дроны и мины. Такая опасная ситуация сложилась близ Горловки, Петровки, Путиловки, Александровки и других населенных пунктов.

Григорий Кубатьян проверил, как работают российские артиллеристы, которые стали применять технику с романтичным названием «Гвоздика». Самоходная гаубица проверена временем. Сейчас ее применяют в зоне СВО, оставляя на закрытых позициях.

Военный с позывным «Валёк» отметил, что у ВСУ множество дронов, и пока это можно назвать преимуществом для их разведки. Бойцы оснащены детекторами дронов, которые помогают фиксировать угрозу по пути к самоходкам. Военкор застал момент, когда поступил сигнал о скорой атаке с воздуха. В этот момент все рванули в блиндаж, который служит и укрытием, и домом.

«Недавно наши орудия обеспечили заградительный огонь. Отсекли вражеские танки, не дали им атаковать. Когда я выбираюсь из глиняного блиндажа, а командир и не прятался в укрытие — просто встал под дерево. Дело обычное. На каждый писк не набегаешься», — отметил военный.

Артиллеристы — люди привыкшие к сложностям, ведь живут они прямо на позициях. Готовность нужна постоянная, так как враг может атаковать в любой момент.

Маневренная и легкая «Гвоздика» является практически лучшим другом военных: скорость 60 км/ч, способность плавать, преодолевать грязь и слякоть и многое другое. Главное, что самоходки ведут контрбатарейную борьбу и выводят из строя украинские бронетранспортеры и ПТУР на донецком направлении.

Ранее сообщалось, что мужчина из добровольческого отряда вернулся на СВО после ампутации ноги.