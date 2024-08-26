Российские артисты выступили на судостроительном заводе «Северная верфь»

Завод в Санкт-Петербурге заполнили звуки музыки: там провели мероприятие, организованное телеканалом RU.TV и членом совета директоров «Русской Медиагруппы» Юрием Киселевым.

Традиционный концерт «Музыка в цехах» состоялся на судостроительном заводе «Северная верфь». Рок-группа «Земляне», коллектив «Санкт-Петербург» и исполнитель Роман Архипов подарили заводчанам яркие впечатления. С приветственным словом к сотрудникам обратился глава Северной столицы Александр Беглов. Он поблагодарил за концерт, любимые песни, а также отдельно оценил труд работников предприятий. Губернатор напомнил, что Петербург — культурная и промышленная столица.

Высказался о проекте и Киселев-младший, выступивший на концерте.

«Проект «Музыка в цехах» проходит по всей стране, на промышленных предприятиях с военной направленностью и заводах, которые работают в важных сферах экономики нашей страны, помогая нам скорее прийти к общей победе. Эти концерты — наша благодарность работникам. Мы привозим праздник в их дом — их цех. От сотрудников и руководства заводов звучат теплые слова в наш адрес, повышается их производительность. Люди понимают, зачем они трудятся и что мы все едины сейчас», — подчеркнул Владимир Киселев-младший.

Заводчане с удовольствием слушали артистов и подпевали. Мероприятие получилось теплым и с душой.

Ранее сообщалось, что концерт «Музыка в цехах» с известными артистами прошел на заводе «Омсктрансмаш».