Российские банки введут социальные вклады для граждан с низким доходом

Российские финансовые учреждения планируют ввести специальные социальные вклады до 1 июля 2025 года. Об этом сообщило издание RG.ru, ссылаясь на осведомленные источники.

Данный продукт предназначен для граждан с низким уровнем дохода, которые получают государственную поддержку. Особенностью таких вкладов станет ограниченная сумма — до 50 тыс. руб.

Представители одного из банков отметили, что разработка продукта находится на завершающей стадии, а его запуск произойдет в установленные сроки. Точные даты пока не озвучиваются, так как они могут корректироваться в зависимости от рыночной конъюнктуры.

Согласно законодательству, процентная ставка по таким вкладам будет рассчитываться на основе доходности банка. Она также должна соответствовать максимальной ставке по краткосрочным вкладам для физических лиц, за исключением акционных предложений.

Ранее сообщалось, что судебные приставы с 1 января смогут взыскивать долги с граждан в цифровых рублях.