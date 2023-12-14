Российские беспилотники атаковали порты Рени и Измаила под Одессой

Жители Одесской области сообщают в местных пабликах о множественных взрывах на юго-западе региона.

По информации местных СМИ, российские боевые дроны атаковали инфраструктуру речного порта Рени и порта Измаила в Одесской области.

В настоящее время на всем юге Украины ревет воздушная тревога.

Ранее мониторинговые службы Украины сообщили о направлявшихся в сторону Рени и Измаила со стороны Черного моря нескольких групп ударных беспилотников ВС РФ.

Российское Минобороны атаку на украинские порты в Одесской области никак не прокомментировало пока.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.