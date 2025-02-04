Российские бизнесмены внесли предложения по сфере найма трудовых мигрантов

Представители бизнес-сообществ и объединений обсудили идеи по улучшению регулирования рынка труда для иностранных мигрантов. Среди предложений — внедрение межрегиональных патентов, создание сервиса под названием «Знай своего мигранта», а также предоставление компаниям права просить о снятии запрета на выезд для иностранных рабочих, сообщил РБК.

Эти инициативы были обсуждены во время круглого стола, который состоялся 31 января в Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП).

На встрече также присутствовали участники «Деловой России», «Опоры России» и крупных российских фирм. Участники подчеркнули, что «время доступного низкоквалифицированного труда прошло», а возможности для повышения производительности через модернизацию ограничены высокой ключевой процентной ставкой Центробанка, согласно резолюции.

Участники круглого стола призвали бизнес к совместным усилиям по адаптации мигрантов и улучшению их знаний русского языка. В качестве основного инструмента адаптации рассматриваются цифровые платформы, которые активно используются трудовыми мигрантами.

Ранее российские книгоиздатели заявили о дефиците материалов для красивых обложек.