В воскресенье, 8 июня, в социальных сетях были опубликованы видео, на которых запечатлен момент, когда российские военные вошли в Днепропетровскую область.

На видео можно увидеть, как военнослужащие из состава группировки «Центр» проехали через ограждение из колючей проволоки и подняли российские флаги за пределами территории России.

В течение дня Министерство обороны Российской Федерации предоставило информацию о том, что российские войска освободили населенный пункт Заря, расположенный в Донецкой Народной Республике. Кроме того, подразделения 90-й танковой дивизии продолжают успешное продвижение в Днепропетровской области.

Как позднее подчеркнул Дмитрий Медведев, занимающий пост заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации, в зоне конфликта на Украине происходят изменения в связи с наступлением российских войск в Днепропетровской области.