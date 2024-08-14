Российские бойцы оставили послания в доме под Курском, попросив позаботиться об их семьях, если погибнут

В одном из сел в Курской области местная жительница нашла послания в доме, которые оставили выгонявшие из приграничья украинских боевиков и диверсантов российские военнослужащие. Об этом дочь курянки рассказала в беседе с RT.

Со слов девушки, ее мама некоторое время гостила у нее в Курске, спасаясь от обстрелов ВСУ после украинского вторжения в область. По приезде домой, чтобы забрать некоторые вещи, женщина увидела, что дверь вскрыта. При этом ее удивило, что все в жилище осталось на своих местах и не было никакого бардака.

«Она зашла в дом, дом открыт. Коврики завернуты, все аккуратненько — ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», — рассказала она.

По словам женщины, российские бойцы также написали в доме свои место жительства и позывные, на случай, если погибнут, попросив позаботиться об их семьях: «Кот» из Мурманска и «Зефир» из Оренбурга.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.