В районе населенного пункта Работино в Запорожской области ликвидирован очередной немецкий танк ВСУ Leopard 2A4. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, вражеская бронетехника была подбита при помощи дрона.

Российские бойцы из 136-й бригады сняли уничтожение танка на видео. Сначала российский FPV-дрон приближается к Leopard, затем поражает башню противотанковым управляемым снарядом.

«В двух километрах западнее Работино 24 ноября силами расчета FPV-дрона 136-й бригады РФ был уничтожен танк Leopard», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что глава украинского Генштаба Валерий Залужный пожаловался своему американскому коллеге, что ВС РФ наступают по всей линии фронта.