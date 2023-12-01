Залужный пожаловался главе генштаба США, что ВС РФ наступают по всей линии фронта

В ходе телефонной беседы с главой объединенного комитета начальников штабов США трехзвездным генералом Чарльзом Брауном главком ВСУ Валерий Залужный посетовал на плачевное положение дел у украинской армии сразу на нескольких направлениях.

Как сообщает УНИАН, украинец проинформировал своего американского коллегу, что армия России с успехом наступает на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях.

«Генералы договорились продолжать совместную работу над поиском технологических решений для получения преимущества над противником в воздухе, огневом поражении и разминировании», - передает агентство.

Ранее сообщалось, что Верховная рада запретила проведение любых выборов на Украине как во время военного положения, так и в течение полугода после его возможной отмены.