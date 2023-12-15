Российские бойцы раскрыли новые подробности спасения десантника «Бабки», которому помог ВСУшник

Участники СВО из 1441-го полка рассказали новые детали истории товарища, который 10 дней провел с противником и смог выжить, несмотря на страшную рану.

Военный с позывным «Бабка» получил серьезное ранение спины под ударами артиллерии ВСУ под Бахмутом. Ему удалось «отползти» от горчей точки, а затем добраться до серой зоны. Все это время мужчину считали погибшим, но на самом деле он пытался выжить и добраться до позиций ВС РФ. В этом ему неожиданно помог украинец, который также был ранен в бою.

Солдат провел в окопе 10 суток. Боец ВСУ перевязал ему рану, но сам уже был безнадежен: вскоре он умер от гангрены ноги. «Московский комсомолец» сообщает, что раненого участника СВО обнаружили военные из 1441-го полка. Эвакуацией товарища занимались четыре человека, но вытащить его оказалось непросто.

«Нам пришлось снова в лес отходить и там спрятаться. И где-то до трех ночи мы ждали. Потом снова выдвинулись и смогли его забрать по-человечески без обстрела», – рассказал один из бойцов, участвовавший в операции спасения «Бабки».

Врач, который помог десантнику прийти в сознание, рассказал, что его пациент долго бредил. Причина была в обезвоживании, голоде и обморожении. Военному чудом удалось сохранить ноги: медики допускали, что понадобится ампутация.

Ранее о состоянии «Бабки» рассказывала его мать, которая призналась, что пока не может приехать к сыну в госпиталь.