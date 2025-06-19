Российские бойцы рассказали о своих тратах в зоне СВО

Цены в зоне СВО заметно выше, чем к ним привыкли в регионах РФ. Об том сообщили те военные, которые принимают участие в спецоперации, их слова привела «Лента.ру».

По утверждению военнослужащих, стоимость продуктов неподалеку от передовой сильно завышена. К примеру, килограмм мяса стоит не менее 600 руб., 1 кг помидоров может стоить до 350 руб. В результате те, кто хочет нормально питаться, тратят на продукты до 1 тыс. руб. в день. Помимо этого, военнослужащим зачастую приходится самостоятельно приобретать себе одежду.

«Один боевой выход — это минус один комплект одежды, а ждать новый очень долго», — указал один из бойцов.

По его словам, форма также стоит заметно выше, чем в глубине России. За нее приходится отдавать до 10 тыс. руб. вместо привычных 4,5 тыс. Помимо этого, солдаты скидываются сообща на топливо для генераторов. Им также приходится регулярно участвовать в сборах средств на похороны сослуживцев. В итоге, несмотря на высокие зарплаты, некоторым бойцам их не хватает, и им приходится прибегать к займам.

Ранее президент Путин заявил, что ВС РФ наступают по всей линии боевого соприкосновения в зоне СВО. Президент подчеркнул, что стратегическое преимущество — у российских бойцов.