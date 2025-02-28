Российские бойцы захватили на Украине уникальный пулемет

Бойцы ВС России захватили у украинского противника в зоне СВО пулемет тульских специалистов Григория Никитина и Юрия Соколова. Об этом сообщают Тульские известия .

Военные обозреватели называют пулемет калибром 7,62 мм, захваченным у ВСУ, уникальным. Оружие известно как ТКБ-521 или ЕПН, его разработали еще в 1950-е годы в тульском ЦКБ-14. В настоящее время это здание КБП им. академика А. Г. Шипунова.

Главными авторами сборки являются Григорий Никитин и Юрий Соколов. Разработка имела определенные недостатки, по этой причине его не пускали в широкий оборот: было лишь 1000 единиц в СССР, большинство из которых в итоге отправили на складе. Встретить такую «диковнику» в зоне СВО оказалось неожиданностью.

«Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521) засветился на вооружении ВС РФ. Заявляется, что данный экземпляр был захвачен у ВСУ», — говорится в сообщении канала «Военный осведомитель».

Ранее сообщалось, что в Московской области в Комнате Боевой Славы открыли стенд об СВО с реальными трофеями.