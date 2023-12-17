Российские десантники овладели сетью опорников ВСУ под Артемовском

Десантники ВС РФ за одну неделю взяли под контроль сразу девять опорных пунктов ВСУ в районе Артемовска в ДНР, сообщает РИА Новости со ссылкой на российское Минобороны.

Как отметили в оборонном ведомстве, отличились бойцы Тульского гвардейского соединения ВДВ. Все занятые россиянами опорники врага имели разветвленной сеть траншей по внушительному периметру к северу от Артемовска.

«На подавление сопротивления ВСУ у десантников России уходило от 40 минут до двух суток на самом укрепленном опорном пункте», - пояснили в Минобороны.

В российском оборонном ведомстве также добавили, что российские бойцы группировки «Запад» ликвидировали вражеские позиции на Купянском направлении.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.