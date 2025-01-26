Российские геймеры стали чемпионами турнира по Counter-Strike 2 в Дании
Российская команда Team Spirit стала победителем турнира по CS:GO в Копенгагене
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В столице Дании завершился турнир BLAST Bounty Spring 2025 по игре Counter-Strike 2: лучшей стала российская команда Team Spirit. Ребята забрали главный приз, «уделав» украинцев и турков. Это стало известно из официальной трансляции игр.
В гранд-финале Team Spirit обыграла турецких киберспортсменов из команды Eternal Fire. Счет составил 3:1. Эта было заключительное соревнование игроков: российские геймеры забрали приз в размере почти 300 тысяч долларов и были признаны чемпионами турнира BLAST Bounty Spring 2025. Также объявили лучшего участника: им стал 18-летний Даня donk.
Это уже не первый успех российской команды. 25 января Team Spirit разгромно победили украинцев из NaVi со счетом 2:0 по картам. Хотя без нецензурной лексики не обошлось, игроков не стали наказывать за эмоциональные реакции.
Ранее сообщалось, что игровые платформы обяжут согласовывать покупки детей в видеоиграх с родителями.