Российские геймеры стали чемпионами турнира по Counter-Strike 2 в Дании

В столице Дании завершился турнир BLAST Bounty Spring 2025 по игре Counter-Strike 2: лучшей стала российская команда Team Spirit. Ребята забрали главный приз, «уделав» украинцев и турков. Это стало известно из официальной трансляции игр.

В гранд-финале Team Spirit обыграла турецких киберспортсменов из команды Eternal Fire. Счет составил 3:1. Эта было заключительное соревнование игроков: российские геймеры забрали приз в размере почти 300 тысяч долларов и были признаны чемпионами турнира BLAST Bounty Spring 2025. Также объявили лучшего участника: им стал 18-летний Даня donk.

Это уже не первый успех российской команды. 25 января Team Spirit разгромно победили украинцев из NaVi со счетом 2:0 по картам. Хотя без нецензурной лексики не обошлось, игроков не стали наказывать за эмоциональные реакции.

Ранее сообщалось, что игровые платформы обяжут согласовывать покупки детей в видеоиграх с родителями.