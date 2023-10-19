Российские «Герани» в цвету: серии взрывов в Киевской области, в Николаевской взлетел на воздух склад ВСУ

Жители украинского Николаева сообщают в местных пабликах о мощных взрывах в черте города. По словам очевидцев, перед этим в небе были слышны звуки, характерные для российских боевых дронов «Герань-2».

В населенном пункте Степовое в Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ. В настоящее время там происходит вторичная детонация. Также сообщается о взрывах в Киевской области.

В соседней с Николаевской Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, проинформировал глава военной администрации региона Олег Кипер в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Российский ударный дрон «Герань» метким попаданием разнес в Сумах объект инфраструктуры ВСУ.