Российские «Герани» в цвету: серии взрывов в Киевской области, в Николаевской взлетел на воздух склад ВСУ
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Жители украинского Николаева сообщают в местных пабликах о мощных взрывах в черте города. По словам очевидцев, перед этим в небе были слышны звуки, характерные для российских боевых дронов «Герань-2».
В населенном пункте Степовое в Николаевской области поражен склад боеприпасов ВСУ. В настоящее время там происходит вторичная детонация. Также сообщается о взрывах в Киевской области.
В соседней с Николаевской Одесской области Украины объявлена воздушная тревога, проинформировал глава военной администрации региона Олег Кипер в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Российский ударный дрон «Герань» метким попаданием разнес в Сумах объект инфраструктуры ВСУ.