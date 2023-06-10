Российские «Герани» вылетели на охоту: В Одессе взрывы, в ряде областей Украины ревет воздушная тревога

В Одесской области Украины и в областном центре в частности прогремели серия взрывов. Как сообщило издание «СТРАНА.ua», над городом кружат российские беспилотники «Герань-2».

Отмечается, что пока украинская ПВО не может справится с прилетевшими, предположительно, со стороны Крыма БПЛА.

Одновременно с Одесской областью воздушная тревога объявлена в соседней Николаевской, а также Днепропетровской и Харьковской областях Украины. По происходящему там ситуация уточняется.

Ранее сообщалось, что российские ВКС разбомбили среди ночи город Умань в Черкасской области.