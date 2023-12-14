Российские «Грады» минувшей ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом

Российские боевые расчеты РСЗО «Град» Центрального военного округа (ЦВО) провели под утро четверга, 14 декабря, успешные стрельбы по расположениям противника в зоне СВО на Краснолиманском направлении, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

В результате обстрела были уничтожены позиции ВСУ, находившиеся рядом с оккупированным Красным Лиманом.

«На краснолиманском направлении в зоне проведения специальной военной операции расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град" группировки войск "Центр" при взаимодействии с подразделением БЛА уничтожили замаскированные позиции ВСУ», - сообщили в российском оборонном ведомстве.

В Минобороны отметили, что контроль поражения намеченных целей велся разведывательным подразделением группировки ЦВО. После выполненной поставленной задачи, боевой расчет РСЗО выполнив противоогневой маневр, оставив оперативно огневую позицию.

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