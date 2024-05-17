Жители Украины пришли в крайнюю степень негодования из-за разворованных денег, которые предназначались для возведения обороны в Харькове. Об этом в эфире YouTube-канала Judging Freedom рассказал экс-агент ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам бывшего сотрудника спецслужбы, Владимир Зеленский получил наличными миллиарды евро, которые предназначались для строительства укреплений и минных полей на границе с Россией. Из-за подозрительного расходования внушительной суммы украинцы пришли в гнев. Кроме того, экс-сотрудник ЦРУ заявил о том, что руководство ВСУ испытало немалые потрясения, которые видны и людям далеким от этой тематики.

Со слов Джонсона, обещанные укрепления не построили, а вооруженные силы России практически без помех минуют данные территории. Он же иронично допустил возможность, что кто-то из представителей элиты Украины уехал в международный шоппинг. В настоящее время российские войска продолжают продвигаться вглубь Харьковской области.

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