Российские карты «Мир» заработали в стране Центральной Америки

Снять деньги с российскиих карт «Мир» теперь можно в еще одной стране. Ей стала Никарагуа, а точнее ее столица — город Манагуа. Об этом рассказал Петр Панкратов изданию «Известия».

Торговый представитель России в Никарагуа отметил, что пока получить таким образом наличку можно только в одном банкомате столицы. Он круглосуточный. По словам Панкратова, при необходимости в Манагуа поставят дополнительные банкоматы.

Отмечается, что в регионе уже работают российские платежные карты «Мир». Никарагуа стала третьей после Кубы и Венесуэлы.

Напомню, что карты «Мир» также планируется запустить в Индонезии и Иране