Российские космонавты поздравили жителей Люберец с 400-летием города

Российские члены экипажа 69-й экспедиции на Международную космическую станцию, космонавты Роскосмоса Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин поздравили жителей городского округа Люберцы с 400-летием города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.

«Поздравляем вас с 400-летием Люберец — города с богатой, интересной историей и замечательными людьми! Четыреста лет — солидный возраст. Город вырос из маленького поселения в современный промышленный и научный центр со своей яркой индивидуальностью и большими возможностями для решения самых сложных задач», — сказали космонавты.

Они рассказали, что свой первый космический полет Юрий Гагарин совершил в скафандре люберецкого Научно-производственного предприятия «Звезда». И по сей день отряд космонавтов Роскосмоса приезжают в Люберцы на «Звезду», чтобы во время подготовки к своему космическому полету получить именной скафандр.

«Желаем Люберцам дальнейшего развития, и пусть ваш город становится еще более красивым и уютным! А сегодняшний юбилей пусть даст старт новым позитивным изменениям — как в жизни города, так и в жизни каждого люберчанина! Люберцы — вы просто космос! С праздником! С днем рождения!», — подытожили Сергей Прокопьев и Дмитрий Петелин.

Ранее на этой неделе губернатор Андрей Воробьев рассказал, что в доме правительства Подмосковья состоялось вручение сертификаов на жилье двадцати восьми молодым ученым и двадцати девяти молодым специалистам.