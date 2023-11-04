Российские космонавты с борта МКС поздравили россиян с Днем народного единства

Константин Борисов, Николай Чуб и Олег Кононенко, несущие вахту на российском сегменте Международной космической станции, записали поздравление всем российским гражданам с Днем народного единства.

Фрагмент поздравления опубликовал Роскосмос в своем аккаунте в соцсетях. Российские космонавты пожелали соотечественникам всегда держаться вместе, быть один за одного, и напомнили о славных вехах истории государства российского.

«Это праздник каждого, кто искренне любит Родину, каждого, кто чтит ее великую историю и трудится для укрепления процветания России», – сказал командир экспедиции МКС-71 Кононенко.

Борисов, Чуб и Кононенко высказали уверенность, что преодолеть все трудности можно благодаря единству и силе духа, что от природы присуще всем россиянам.

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