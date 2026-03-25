Российские лимоны: в Крыму начали сбор экзотических фруктов

В Крыму случилось событие, которое еще пару лет назад казалось фантастикой: на полуострове собрали первый урожай лимонов. Тепличный комплекс «Крымский лимонарий» в Сакском районе выдал пробные 15 тонн цитрусовых, а впереди — планы, от которых аграрии по всей стране могут позавидовать. Об этом сообщают Argumenti.ru.

Идея выращивать лимоны в России пришла фермеру Тимуру Абдукахарову не на пустом месте. Он сначала провел небольшой эксперимент, убедился, что крымский климат вполне подходит для южных растений, и только тогда взялся за дело всерьез. На трех гектарах сейчас растут полторы тысячи деревьев, а маточный материал привезли из Узбекистана. Уже в этом году площадь планируют расширить до шести гектаров и довести урожай до 100 тонн, а в долгосрочной перспективе — выйти на 500 тонн в год.

Но лимонами дело не ограничивается. Хозяйство превращается в настоящий цитрусовый рай: в коллекции уже больше 30 сортов — от привычных мандаринов и апельсинов до экзотических гибридов вроде красного лимона «Россо» и мандаринквата «Индио». Аграрии экспериментируют с прививками и выясняют, какие культуры лучше всего чувствуют себя в крымских теплицах.

