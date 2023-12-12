Российский миротворец погиб в Нагорном Карабахе в сошедшем с горной дороги транспорте

11 декабря в Нагорном Карабахе погиб российский миротворец – БТР сошел с горной дороги. Об этом сообщает РИА Новости .

По данным Минобороны РФ, БТР-82 сошел с горной дороги. В результате происшествия оказались ранены два миротворца из России, один из них находится в тяжелом состоянии. Также известно, что один миротворец скончался на месте происшествия.

Помощь пострадавшим военным оказала азербайджанская сторона. Пострадавших оперативно доставили воздушным транспортом в медицинское учреждение, где им придется пройти лечение после происшествия.