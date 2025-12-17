Российский пенсионер убил 59-летнюю соседку из-за бытовой просьбы

В Свердловской области местный пенсионер лишил жизни свою соседку, которую сам приютил у себя два месяца назад. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Инцидент произошел в городе Туринске. По информации следствия, причиной убийства стала обычная просьба 59-летней женщины сходить в магазин.

Мужчина проживал в частном доме, куда пустил пожить россиянку. Однако 16 декабря между ними разгорелся конфликт. Женщина настаивала, чтобы пенсионер отправился за покупками, хотя тот жаловался на сильные боли в ногах. Ссора переросла в физическую расправу.

В состоянии аффекта россиянин вооружился ножом и нанес соседке смертельные удары. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. После совершения преступления пенсионер не стал скрываться.

