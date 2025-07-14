Российские пользователи PlayStation столкнулись с массовыми банами

Телеграм-канал SHOT сообщил , что в последнее время российские владельцы PlayStation столкнулись с массовыми блокировками доступа к сетевым функциям. Компания Sony активно блокирует учетные записи, связанные с приставками PS4 и PS5.

Основной причиной является стремление российских пользователей приобретать игры или подписки через иностранные аккаунты. Спустя примерно двое суток после совершения покупки, аккаунт подвергается блокировке. Многие игроки лишились возможности играть в приобретенные ранее игры.

Служба технической поддержки Sony заявляет о своей неспособности повлиять на ситуацию, ссылаясь на то, что распоряжения о блокировках поступают непосредственно из головного офиса компании. Несмотря на уход Sony с российского рынка в 2022 году, сотрудники, обеспечивающие техническую поддержку, продолжают свою работу.

Ранее сообщалось, что ЕС не может согласовать новые санкции против РФ из-за отказа Мальты.