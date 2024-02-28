Российские предприниматели бросают бизнес в США ради возвращения на Родину

Бизнесмены меняют Калифорнию на Сочи, бросают свои открытые ИП за рубежом и возвращаются, чтобы помогать экономике своей страны. Об этом рассказывает KP.RU .

Уехавшие за рубеж россияне рано или поздно возвращаются в родные пенаты. Причины у всех разные: кто-то получил от США, что хотел, а в некоторых взыграли русские корни. Многие отмечают, что в РФ и Китае гораздо чище и безопаснее, но почему-то и китайцы и россияне все равно приезжают попытать удачу в штатах. Теперь ситуация меняется на фоне событий: бизнесмены закрывают свое дело, приезжают на Родину, помогая ей по своим возможностям.

При этом уезжают даже люди, прожившие в США более 15 лет. Большинство переехали еще на американские земли еще в молодости, но с возрастом поняли, что их тянет к родным краям. Многие были довольны Америкой прошлого, но не современной. Причины просты: активное распространение и защита нетрадиционных ценностей, наркотики в практически свободном доступе, а также высокий уровень криминала. Многое поменялось в худшую сторону, считают бизнесмены.

«И чтобы жить достойно, надо зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц, не меньше! Пахать 24 часа в сутки! А пока ты будешь пропадать на работе, твоей жене и детям навяжут все эти «американские ценности», — отмечает россиянин.

Кроме того, бизнесмены считают, что в России стало больше возможностей. Именно это в первую очередь в приоритете для амбициозных предпринимателей.

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