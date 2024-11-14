Российские производители вернули прежние цены на молоко

Производители молочной продукции, в том числе компании АО «Вимм-Дилль-Данн» и ООО «Экомилк», вернули цены на молоко к предыдущим показателям. Это решение было принято в связи с проверкой, инициированной Генеральной прокуратурой РФ, говорится в Telegram-канале ведомства.

Ранее генеральный прокурор России Игорь Краснов заявил о необходимости проверки цен на молоко на фоне многочисленных сообщений о необоснованном повышении стоимости. В ходе проверки было установлено, что решения о повышении цен были приняты без объективных экономических оснований.

В ведомстве отметили, что надзор в сфере ценообразования на социально значимые товары осуществляется на системной основе. Особое внимание уделяется предновогоднему периоду, когда существует риск манипуляций с ценами.

Ранее о повышении крупнейшим предприятием в РФ цен на молоко с 1 ноября сообщили «Ведомости». Отмечалось, что стоимость молочной продукции увеличится на 3,4%.