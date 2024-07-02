Российские ПВО сбили очередной украинский БПЛА над Белгородской областью

БПЛА нарушил границу с Россией 2 июля около 22:30 по московскому времени. Российская противовоздушная оборона четко сработала: попытка атаки была предотвращена. Сам дрон самолетного типа был послан на Белгородскую область, однако своей пугающей цели не достиг.

Отметим, что ВСУ 2 июля массово атаковали Белгородскую область: как минимум четыре села оказались под обстрелами. Один мужчина пострадал, множество домов получили повреждения. Традиционно о буйстве украинской армии проинформировали глава региона Вячеслав Гладков и МО России.

Ранее сообщалось, что известно о последней массированной атаке на Белгородскую область.