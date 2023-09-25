Российские сверхзвуковые ракеты «Оникс» летят бомбить позиции ВСУ в южных областях Украины

О пуске российских сверхзвуковых противокорабельных ракет по инфраструктурным объектам вражеской армии сообщается в командовании Воздушных сил ВСУ.

Там проинформировали, что ракетный удар нацелен по Одесской области и базирующимся на территории данного региона расположениям ВСУ.

«По Одесской области россияне также запустили сверхзвуковые противокорабельных ракет "Оникс"», сообщают Воздушные силы ВСУ в соцсетях.

В российском Минобороны данную информацию пока не подтвердили.

Ранее сообщалось, что российские «Калибры» бомбят территорию Украины, серии взрывов звучат в Одессе, Кривом роге и Херсоне.