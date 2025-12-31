Российские семьи с двумя и более детьми получат от 56 тысяч рублей в год

С 1 января 2026 года семьи с двумя и более детьми в России смогут получить новую семейную налоговую выплату, размер которой будет варьироваться от 56 до 189 тысяч рублей в год. Об этом поведала первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в интервью РИА Новости.

Парламентарий подчеркнула, что итоговая сумма выплаты будет определяться уровнем заработной платы.

«Семейная налоговая выплата, которую с 1 января 2026 года смогут получать семьи с двумя и более детьми, в среднем поможет им получить в год от 56 тысяч до 189 тысяч рублей», — сказала Буцкая.

Законодатель разъяснила также, что если в семье двое детей, доход на каждого не превышает 1,5 прожиточного минимума и она соответствует имущественным требованиям, то вместо 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ) семья будет уплачивать 6% НДФЛ. Разницу в 7% государство будет ежегодно возвращать семье.

«Это налоговый вычет. Как правило, все работающие граждане платят НДФЛ по ставке 13%, за исключением случаев, когда их доход превышает несколько миллионов», — заключила Буцкая.

Ранее депутат Госдумы Говырин сообщил, что размер маткапитала на первого ребенка составит 737 тысяч рублей в 2026 году.