В Госдуме назвали размер материнского капитала в 2026 году

Депутат Госдумы Алексей Говырин из партии "Единая Россия" сообщил в беседе с РИА Новости, что в 2026 году материнский капитал составит примерно 737 тысяч рублей на первого ребенка и примерно 974 тысячи рублей на второго, если семья ранее не получала средства за первого.

Он отметил, что материнский капитал можно использовать для приобретения или строительства жилья, оплаты образовательных услуг, социальной адаптации детей с ограниченными возможностями, а также для формирования накопительной части пенсии одного из родителей после того, как ребенку исполнится три года.

«С 1 февраля будет увеличен размер материнского капитала. На первого ребенка он достигнет 737 204 рублей, а на второго, если за первого средства не получали, — 974 189 рублей», — сказал Говырин.

Ранее Говырин сообщил, что выплаты семьям с детьми в 2026 году составят от 9,2 до 18,4 тыс руб.