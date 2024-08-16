Российские школьники завоевали золото на Международной олимпиаде по искусственному интеллекту

Команда российских старшеклассников завоевала 4 золотые медали в первой Международной олимпиаде по искусственному интеллекту, в которой соревновались школьники из 40 стран. Об этом в пятницу, 16 августа, сообщил телеграм-канал Mash.

В качестве первого тура, который длился 8 часов, всех участников конкурса попросили решить три задачи, имитирующие исследования в области искусственного интеллекта. Россияне справились с двумя из них даже лучше, чем авторы конкурса, поэтому были признаны победителями.

Во втором туре подростки создавали обложку для музыкального альбома при помощи ИИ. Здесь они стали вторыми и получили серебро.

По сумме баллов за все этапы конкурса россияне одержали безоговорочную победу. Подготовку сборной осуществлял Центральный университет (ЦУ). Соревнования проходили в Болгарии.

Ранее сообщалось о том, что школьники из Подмосковья смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по ИИ.