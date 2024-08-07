Подмосковные школьники могут принять участие во Всероссийской олимпиаде по ИИ

Подмосковные школьники смогут принять участие во Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту, которую организовало Министерство Просвещения России в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Участниками могут стать ученики 8-11 классов, которые углубленно изучают информатику в рамках школьной программы, обучаются в Центрах «Точка роста», школьных «Кванториумов» и Центрах цифрового образования «IT-куб». Желающие принять участие могут пройти задания тренировочного этапа, которые размещены здесь. Отметим, что олимпиада будет проходить на All Cups — платформе VK для онлайн соревнований и IT-чемпионатов. Отборочный и основной этап пройдут заочно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам обеспечить безопасность школ и детских садов в Подмосковье.