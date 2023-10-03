Российские штурмовики показали трофеи, отобранные у уничтоженного подразделения ВСУ под Северском

Штурмовые группы ЮВО ВС РФ в ходе успешной атаки под Северском ликвидировали подразделение украинских боевиков, сообщают российские военкоры в соцсетях.

Штурмовики в ходе боев около уничтожили подразделение противника и , сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». На опубликованном каналом видео показано трофейное оружие украинского подразделения после захвата позиций врага близ города Северск в ДНР.

«Штурмовики ЮВО захватили позиции ВСУ и уничтожили подразделение врага. На кадрах результат атаки российской штурмовой группы на Северском направлении в Артемовском районе ДНР», — приводится в публикации.

Ранее сообщалось, что ВСУ теснят россиян и наступают у Клещеевки и Андреевки под Артемовском.