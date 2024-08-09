В немецком правительстве прокомментировали атаку ВСУ в Курской области
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Правительство Германии дистанцировалось от обсуждения данного вопроса, не дав внятного ответа о применении Украиной немецкого вооружения в Курской области.
В правительстве Германии заявили, что у них нет собственных сведений, касающихся применения армией Украины немецкого оружия в ходе нападения на Курскую область, которое Москва квалифицировала как террористический акт. Об этом сообщило агентство «РИА Новости».
Глава оборонного комитета бундестага, в свою очередь, пытался оправдать действия ВСУ, заявив, что немецкое оружие после передачи становится украинским.
Однако в кабмине ФРГ не стали комментировать позицию официального Берлина по этому вопросу. Кроме того, там ничего не сказали по поводу предварительной связи Германии с Украиной перед применением немецкого оружия.
Ранее российские военные отразили попытку ВСУ высадиться на Кинбурнской косе. Отмечается, что украинские военные пытались уплыть на трех плавательных средствах.