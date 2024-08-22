Минобороны: российские силы ПВО уничтожили 11 HIMARS и украинский МиГ-29

Минобороны РФ заявило, что российским ПВО удалось сбить украинский самолет МиГ-29, а также уничтожить ряд авиационных бомб и снарядов иностранного производства, сообщило РИА Новости.

Согласно сводке военного ведомства, силами российских ПВО сбит самолет МиГ-29, а также уничтожены три авиабомбы «Hammer» французского производства, 11 реактивных снарядов HIMARS и 91 беспилотник.

В сообщении уточняется, что 53 беспилотных летательных аппарата были уничтожены не в зоне спецоперации.

В Минобороны добавили, что с помощью оперативно-тактической авиации, беспилотников, ракетных и артиллерийских группировок войск Вооруженных Сил России удалось уничтожить группировки украинских боевиков в 138 районах.

Ранее сообщалось, что за ночь с 21 на 22 августа силами российских ПВО над регионами России было уничтожено 28 украинских беспилотников.