Российские системы ТОС разбомбили опорные пункты ВСУ на Купянском направлении

Руководитель пресс-центра группировки «Запад» ВС РФ Сергей Зыбинский проинформировал об обстановке в зоне СВО на Купянском направлении.

По его словам, под Ивановкой российскими тяжелыми огнеметными системами (ТОС) были поражены опорные пункты и укрытия ВСУ.

«Расчеты тяжелых огнеметных систем нанесли удары по взводным опорным пунктам, скоплениям живой силы в укрытиях 32-й механизированной бригады в районе Ивановки», — цитирует Зыбинского РИА Новости.

Собеседник агентства также добавил, что в районах деревень Степовой Новоселовки, Песчаного, Берестового и Загоруйковки экипажами российских ВКС были нанесены серии ударов по бронетехнике и личному составу 25-й воздушно-десантной и 43-й механизированной бригад Вооруженных сил Украины.

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