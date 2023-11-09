Российские снайперы в зоне СВО получили партию новейших винтовок

Как сообщает гендиректор компании-разработчика BespokeGun Ярослав Табольский, винтовки Raptor, переданные снайперам, работают на патроне .338 Lapua Magnum. Снайперы, получившие новые винтовки в скором времени вернутся на линию соприкосновения.

Табольский рассказал, что каждая винтовка состоит из непосредственно винтовки, прицела, боеприпасов и создана специально под конкретного бойца. Это позволило достичь максимальной точности при стрельбе. Из-за таких особенностей винтовки передаются небольшими партиями, так как имеют индивидуальную для каждого снайпера комплектацию.