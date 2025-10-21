Российские соискатели раскрыли свое отношение к неформальному «ты» при трудоустройстве

Новое исследование, проведенное CRM-системой для рекрутинга Talantix, показало, насколько разнообразны взгляды россиян на формальность общения с потенциальным работодателем. Опросив более 1,8 тыс. человек, эксперты выяснили, что единого правила здесь не существует, а выбор между «вы» и «ты» зависит от пола, возраста, региона и профессиональной сферы соискателя, передает «Газета.RU».

Главный тренд — большинство россиян (69%) считают единственно корректной формой обращения в диалоге с работодателем местоимение «вы». При этом каждый седьмой респондент (13%) готов принять неформальное «ты», если того требует корпоративная культура компании. Еще 13% заявили, что форма общения для них не имеет принципиального значения.

Анализ данных выявил любопытные закономерности. Так, женщины демонстрируют более высокий запрос на формальность: 75% представительниц прекрасного пола настаивают на обращении «вы». Среди мужчин этот показатель заметно ниже — 62%.

Возраст также вносит свои коррективы. Среди молодежи до 34 лет лишь 63% строго придерживаются «вы», тогда как в группе 35–54 лет таких уже подавляющее большинство — 76%. Интересно, что респонденты старше 55 лет чаще других ссылаются на разницу в возрасте как на ключевой фактор выбора обращения.

География предпочтений тоже неоднородна. Наибольшие приверженцы формального «вы» живут на Северо-Западе, Юге и Северном Кавказе. А вот Москва и Санкт-Петербург, наряду с Приволжьем, оказались наиболее лояльны к неформальному «ты».

Профессиональная среда диктует свои правила. Абсолютными чемпионами по строгости стали представители науки и образования: 83% из них ожидают исключительно «вы». Напротив, в креативных индустриях царит более расслабленная атмосфера: в маркетинге и PR 22% опрошенных допускают «ты», а в IT-сфере таких 18%.

