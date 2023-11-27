Взрыв в Смоленске: армия России отразила атаку вражеского беспилотника

Летевший атаковать инфраструктурные объекты украинский беспилотник уничтожен в небе над Смоленской областью, проинформировали в Минобороны РФ.

Сообщается, что атака ВСУ была пресечена на несколько минут до полуночи в воскресенье, 26 ноября. Российские силы ПВО сработали безупречно. Обошлось без пострадавших и разрушений на земле.

«Двадцать шестого ноября около 23.20 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области», - говорится в сообщении.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщал, что в городе Ливны средствами РЭБ ликвидирован вражеский дрон. В настоящее время на месте падения дрона спецслужбы региона проводят необходимые мероприятия.