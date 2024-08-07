Российские туристы не могут выехать из Анапы из-за дороговизны ж/д билетов

Влада, отдыхающая в Анапе с сыном-школьником, рассказала, что агрегаторы предложили ей вариант — 73 500 рублей с человека до Москвы. При этом до Ростова предлагается добраться в плацкарте за 2109 рублей, а затем после 6-часового ожидания на вокзале Ростова — в купе-люкс до Москвы за 71 420 рублей. Влада отмечает, что на дорогу из Москвы в Анапу она потратила порядка 8 тысяч рублей на двоих.

Другая туристка рассказала о более приемлемом предложении в 23,8 тысячи рублей на базе плацкарта. Но этот маршрут предусматривает пересадки в Краснодаре и Россоши, причем очень короткие.

Прямых же билетов из Анапы в Москву до конца августа просто нет, как и билетов на автобусы, и некоторые родители смирились с тем, что их детям придется пропустить 1 сентября.

Ранее сообщалось, что российские туристы оставляют негативные отзывы об отдыхе на берегу Азовского моря в Таганроге.