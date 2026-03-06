Выяснилось, почему у россиян резко снизился интерес к отдыху в Абхазии

Российские туристы стали реже выбирать Абхазию для отдыха, сообщил «Интерфакс». Причина — новые правила пересечения границы, которые требуют наличия загранпаспорта для детей до 14 лет.

Туроператоры фиксируют снижение спроса примерно на 10%. Часть путешественников аннулировала уже забронированные туры, другие срочно оформляют загранпаспорта себе и детям.

Сложность в том, что, по статистике, 75% жителей России не имеют загранпаспортов. Многие делают их впервые. И, получив документ, они с большой вероятностью отправятся не в Абхазию, а в другие страны — например, в Турцию или Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где выбор отелей и сервис шире.

Кроме паспортного вопроса, есть и другие сдерживающие факторы. Аэропорт Сухума пока принимает всего два рейса в день из Москвы. До лета 2025 года рейсы выполнялись из шести-семи городов, но объемы перевозки были мизерными. К тому же сам аэропорт удален от основных курортов: дорога до Пицунды занимает больше времени, чем из Сочи. А Сочи, несмотря на свои ограничения (задержки рейсов, планы «Ковёр»), остаётся главными воздушными воротами в Абхазию.

Напомним, прямое авиасообщение между Россией и Абхазией открылось в мае 2025 года. А с 20 января 2026 года вступили в силу новые правила въезда: дети до 14 лет могут выезжать за границу только по собственному загранпаспорту либо будучи вписанными в загранпаспорт родителя.

Подростки старше 14 лет выезжают по внутреннему паспорту. Абхазия остается одним из самых бюджетных зарубежных курортов, но проблемы с логистикой и документами мешают ей наращивать турпоток.

