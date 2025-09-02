Отпуск в Абхазии стал кошмаром для одной российской семьи. Они планировали провести на курорте девять дней, но негативные впечатления заставили их уехать уже через семь часов после прибытия. Этот случай снова показывает, насколько по-разному туристы оценивают отдых в этой частично признанной стране.

Семья Микашиных поделилась своим опытом, который был омрачён рядом трудностей, начиная с момента пересечения границы. Как сообщает Дзен-канал «Русский Колоколъ», они столкнулись с агрессивным стилем вождения местных водителей. Местные автомобилисты не соблюдали правила дорожного движения и скоростной режим, что вызвало у семьи Микашиных недоумение и беспокойство.

Домик, который мы арендовали за четыре тысячи рублей в сутки, не оправдал наших ожиданий. Дорога к морю оказалась в ужасном состоянии, вся в ямах и выбоинах.

Прибыв на пляж, туристы были неприятно удивлены грязным покрытием и полным отсутствием базовых удобств, таких как туалеты и раздевалки. Местные кафе и рестораны также не оправдали ожиданий.

По словам российских путешественников, цены в абхазских кафе были сравнимы с теми, что в престижных ресторанах в центре Сочи, однако качество блюд оставляло желать лучшего. Еду подавали в пластиковой посуде, а также она имела подозрительный запах. Кроме того, на пляже у них украли рюкзак с вещами.

Не выдержав такого обслуживания, семья решила срочно покинуть место. Они потеряли около 15 тысяч рублей из-за неудачного бронирования и других расходов. Путешественники вернулись в Россию и провели оставшуюся часть отпуска в Лазаревском, где их впечатления от отдыха были гораздо более приятными.

Ранее сообщалось, что в Абхазии продолжают бороться с россиянами-нищебродами.