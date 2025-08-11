Российские туристы стали все чаще жаловаться на песчаных блох на пляжах Китая

Туристы из России в Китае все чаще становятся объектами нападения песчаных блох. Об этом сообщил телеграм-канал SHOT.

Песчаные блохи все больше активизируются на территории Китая. Путешественники из РФ все чаще говорят о том, что кого-либо из них покусали во время отдыха на пляже.

«Больше всего песчаных блох сейчас в бухте Дадунхай в городе Санья в Хайнани. После укусов появляется дикий зуд, который не дает спать по ночам», — указал микроблог.

Блохи атакуют тех, кто загорает на песке либо на полотенце. Причем укусам может подвергнуться всего один человек из большой компании. Эти насекомые могут передавать серьезные заболевания, типа тунгиоза или саркопсиллеза. По этой причине все места укусов стоит обработать, а также обратиться к врачу.

