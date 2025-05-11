Российские туристы вернулись из Антальи после отмены рейсов авиакомпанией Turkish Airlines

Отдыхающие, чье путешествие было прервано из-за отмены рейсов авиакомпании Turkish Airlines, смогли вернуться в Россию из Антальи после того, как полёты были возобновлены. Об этом сообщает РИА Новости со слов самих туристов.

Отмечается, что в Россию вернулись россияне, что должны были быть дома еще 7 мая. Однако из-за форс-мажора им пришлось все это время оставаться в Турции.

«Мы прилетели в Москву в 05:15 утра рейсом Turkish Airlines. С нами летели те, кто должен был улететь еще 7 мая», — приводятся слова одной из российских туристок.

Кроме того, туристка рассказала, что путешественники были вынуждены провести около двух с половиной часов в ожидании своего багажа, после чего им пришлось в спешке собираться, чтобы успеть на трансфер в аэропорт.

Ранее сообщалось, что из 186 самолетов, которые приземлились на запасных аэродромах 6 и 7 мая из-за введенного в аэропортах Москвы плана «Ковер», 165 успешно добрались до своих первоначальных пунктов назначения.